Il maltempo in corso nel Centro Italia segna un deciso ritorno dell'inverno sulla dorsale appenninica. In Umbria è nevicato a quote basse, in particolare tra Castelluccio di Norcia e Colfiorito. Bufera sull'Abetone, dove si segnalano 40 centimetri di neve. A Genova e in Lombardia venti fino a 130 km/h. Registrata una raffica record di 216 km/h registrata nel Pordenonese, sul Monte Rest. A Trento una tegola è caduta per il forte vento: ferito un ragazzo. Nelle previsioni di meteo.it, il maltempo nelle prossime ore tenderà a concentrarsi sulle regioni meridionali, specie adriatiche. Atteso un brusco calo termico, con abbassamento della quota delle nevicate fino a 400-600 metri lungo l'Appennino. Allerta gialla in nove regioni: Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Sicilia, Abruzzo, Marche, Molise, Calabria e Puglia.