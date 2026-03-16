Maltempo provoca una frana nel Crotonese: evacuate 15 famiglie
È accaduto a Mesoraca. Nella zona sono già caduti 100 millimetri di pioggia e le previsioni sono in peggioramento
© Vigili del Fuoco
Il maltempo non dà tregua al Sud. Nelle ultime ore quindici famiglie di Mesoraca, in provincia di Crotone, hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, nel rione Santa Lucia, a causa di una frana caduta nelle vicinanze. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine e, a seguito di un sopralluogo tecnico congiunto, il sindaco di Mesoraca, Annibale Parise, ha emanato una ordinanza che dispone l'evacuazione immediata degli stabili che si trovano a monte del fronte di frana. Disposta inoltre l'interdizione dell'area, la chiusura al transito pedonale e veicolare di via San Marco (la via dove è avvenuta la frana) e l'obbligo per gli sfollati di disattivare le utenze domestiche prima dell'allontanamento.
Il sindaco: "Evacuazione precauzionale"
"Abbiamo dato disponibilità a famiglie sia di vitto che di alloggio presso il convento dell'Ecce Homo dove i frati hanno delle camere. Le famiglie hanno preferito andare da parenti", ha dichiarato Parise in merito alla gestione degli sfollati precisando che si tratta di una "evacuazione precauzionale. Non ci sarebbero pericoli imminenti". Nella zona di Mesoraca sono già caduti oltre 100 millimetri di pioggia e le previsioni meteo indicano un ulteriore peggioramento per le prossime ore.