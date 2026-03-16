Maltempo provoca una frana nel Crotonese: evacuate 15 famiglie

Il maltempo non dà tregua al Sud. Nelle ultime ore quindici famiglie di Mesoraca, in provincia di Crotone, hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, nel rione Santa Lucia, a causa di una frana caduta nelle vicinanze. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine e, a seguito di un sopralluogo tecnico congiunto, il sindaco di Mesoraca, Annibale Parise, ha emanato una ordinanza che dispone l'evacuazione immediata degli stabili che si trovano a monte del fronte di frana. Disposta inoltre l'interdizione dell'area, la chiusura al transito pedonale e veicolare di via San Marco (la via dove è avvenuta la frana) e l'obbligo per gli sfollati di disattivare le utenze domestiche prima dell'allontanamento.