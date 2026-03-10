Niscemi, geologi: "Impossibile stabilizzare il versante della frana"

"Le analisi post-evento, sia interferometriche sia ottiche, mostrano la prosecuzione dei movimenti nei settori già interessati dai dissesti ma evidenziano una sostanziale condizione di stabilità nel centro abitato, anche all'interno della fascia di interdizione di 150 m, seppur con grado di precisione della misura (±5 mm) inferiore a quello pre-evento per quanto riguarda le analisi interferometriche", si legge ancora nella relazione. "L'acquisizione di ulteriori immagini post-evento permetterà di migliorare le elaborazioni interferometriche raggiungendo la consueta accuratezza di ±2 mm - prosegue il rapporto -. Nella zona sud-est, lungo la SP11, si rilevano lievi movimenti che saranno oggetto di ulteriori valutazioni con le prossime acquisizioni. L'analisi dei dati Sentinel-1 mediante tecnica Dynamic InSAR nell'area della frana nord mostra condizioni complessivamente stabili nel mese di febbraio, mentre la frana centrale e quella meridionale evidenziano spostamenti residui fino a 25 mm sul versante a valle del quartiere Sante Croci e fino a 10 mm in prossimità delle SP11 e SP10. Tali movimenti interessano prevalentemente aree non urbanizzate e ben al di fuori della fascia di interdizione nel centro abitato". Anche il secondo rapporto, come il primo, sarà acquisito agli atti dell'inchiesta della procura di Gela sulla frana.