Val D'Aosta, alpinisti bloccati in un vallone: soccorsi rinviati per il maltempo

Due alpinisti sono rimasti bloccati dal maltempo nel vallone di Levionaz, a Valsavaranche, in Val D'Aosta. Il soccorso alpino valdostano ha effettuato un tentativo di avvicinamento ai due in elicottero per cercare di recuperarli ma, a causa delle intemperie, l'intervento è stato rimandato. Vista l'impossibilità di operare via aria, le condizioni meteo avverse non consentono di procedere via terra in sicurezza e, considerato quando riferito dai due escursionisti, i soccorritori hanno ritenuto opportuno sospendere l'operazione e attendere un miglioramento meteorologico. La centrale unica e il soccorso alpino rimangono in contatto con gli alpinisti che, giovedì, tenteranno di raggiungere il rifugio Chabod.