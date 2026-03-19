Frana sul Monte Bianco, muore un alpinista italiano

Secondo quanto riferito dal Plotone di Gendarmeria d'Alta Montagna l'incidente è avvenuto poco prima delle 13:30 a un'altitudine di 3.400 metri nella zona di Grand Flambeau, in territorio francese e vicino al confine italiano, cogliendo di sorpresa un gruppo di tre alpinisti. "Uno dei tre uomini è morto sul colpo, mentre il secondo ha riportato fratture multiple. La guida è rimasta illesa", ha aggiunto il Pghm, senza fornire ulteriori dettagli sulle vittime. L'alpinista ferito, secondo la stessa fonte, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Annecy.