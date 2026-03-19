Frana sul Monte Bianco, muore un alpinista italiano
Stavano partecipando a un corso per aspiranti guide, l'altro alpinista è rimasto ferito mentre la guida è illesa
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Un alpinista italiano è morto e un altro è rimasto gravemente ferito oggi a seguito di una caduta di pietre sul massiccio del Monte Bianco. La vittima si chiamava Carlo Chiodini e stava partecipando a un corso per aspiranti guida, organizzato dal collegio Guide alpine del Friuli Venezia Giulia.
Secondo quanto riferito dal Plotone di Gendarmeria d'Alta Montagna l'incidente è avvenuto poco prima delle 13:30 a un'altitudine di 3.400 metri nella zona di Grand Flambeau, in territorio francese e vicino al confine italiano, cogliendo di sorpresa un gruppo di tre alpinisti. "Uno dei tre uomini è morto sul colpo, mentre il secondo ha riportato fratture multiple. La guida è rimasta illesa", ha aggiunto il Pghm, senza fornire ulteriori dettagli sulle vittime. L'alpinista ferito, secondo la stessa fonte, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Annecy.