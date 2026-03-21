Valanga in Alto Adige travolge dieci persone: maxi operazione di soccorso

Vasta operazione del soccorso alpino in Val Ridanna, in Alto Adige dove nelle ultime ore una valanga ha travolto dieci persone. L'incidente è avvenuto ad una quota di 2.300 metri. Al momento è in corso l'intervento di salvataggio: presenti le squadre del soccorso alpino, coadiuvate da cinque elicotteri che stanno cercando di rintracciare almeno una decina di persone, tutte munite di Artva, il dispositivo di localizzazione fondamentale per trovare i dispersi sotto la neve. A supporto dei soccorsi è stata allertata anche la centrale operativa di Innsbruck, così come è stata effettuata la richiesta di posti letto in terapia intensiva presso gli ospedali di Merano, Bolzano e Bressanone. Sul posto si trova anche la Guardia di finanza.