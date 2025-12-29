Valanga in Alto Adige, morto un escursionista

E' di un morto il bilancio di una valanga che si è staccata in valle Aurina sul Riesernock, in Alto Adige. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una coppia di escursionisti stava rientrando a valle lungo il sentiero 8 "Arthur Hardegen", quando a circa 2.500 metri di quota si è staccata una slavina che ha trascinato l'uomo per circa 200-300 metri, mentre la moglie è solo stata sfiorata ed è rimasta illesa.