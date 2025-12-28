Valanga sulla Marmolada: morto un freerider di 31 anni

Non ce l'ha fatta il freerider romano di 31 anni rimasto coinvolto nel pomeriggio di sabato in un incidente sulla Marmolada. L'uomo, Edoardo Conti, è morto all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era stato trasportato in condizioni critiche dopo essere stato travolto da una valanga. Secondo quanto ricostruito, stava percorrendo un traverso a una quota di circa 2.700 metri, sotto Punta Rocca, quando si è verificato un distacco che lo avrebbe investito, facendolo precipitare oltre un salto di roccia e trascinandolo in uno dei numerosi crepacci presenti nella zona. A lanciare l'allarme sono stati gli amici che si trovavano inizialmente con lui e che, dopo circa mezz'ora senza riuscire a mettersi in contatto, hanno richiesto l'intervento dei soccorsi.