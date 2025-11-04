Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
era originario di verona

Incidente in montagna, trovato senza vita 76enne disperso sul Monte Baldo

04 Nov 2025 - 00:51
© Ansa

© Ansa

È stato rinvenuto senza vita il corpo del 76enne di Verona del quale si erano perse le tracce da metà ottobre, quando era partito diretto a esplorare i manufatti della Grande Guerra sul Monte Baldo. La salma, ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, è stata recuperata dall'elicottero della guardia di finanza di Bolzano, mediante il supporto nelle operazioni della squadra a terra, ed è stata trasportata al Campo sportivo di Ferrara di Monte Baldo, per essere affidata al carro funebre.

incidente in montagna
monte baldo