Casco obbligatorio per tutti gli sciatori dal 2025/26: sanzioni a partire da 150 euro per i trasgressori

Nel raccontare la sua esperienza, sottolinea: "È una scelta importante, io lo uso da tantissimi anni. Fa parte ormai di me. Non faccio curve in velocità se non ho il casco. Ma non mi fermo nemmeno in pista se non ho il casco, perché è un senso di sicurezza che ho, sia nei miei confronti che nei confronti degli altri". Le sue parole evidenziano come l’utilizzo del casco sia ormai entrato nella routine di molti professionisti e venga percepito come garanzia di protezione personale e collettiva. Una posizione altrettanto favorevole arriva da Stefano Zerpelloni, maestro di sci, che ribadisce il sostegno diffuso tra gli insegnanti delle scuole italiane.