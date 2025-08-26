Aosta, maestra sci muore a 25 anni: malore prima di andare in pista

Era a casa e avrebbe dovuto accompagnare gli allievi dello sci club agli allenamenti sulle piste, ma aveva comunicato che sarebbe arrivata un po' più tardi. Poi i suoi colleghi, non vedendola, si sono preoccupati: è così che Chiara Arduino, maestra di sci di 25 anni, di Garessio (Cuneo), è stata trovata morta nell'abitazione di Valtournenche (Aosta), dove era ospite da qualche tempo. Le è stato fatale un malore. Il cordoglio della Federazione italiana sport invernali.