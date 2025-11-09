Incidente in montagna, un morto in Valtellina: 57enne cade e scivola in un canalone

Un alpinista è morto durante una scalata sulle Alpi Retiche, in Valtellina. La vittima è Mauro Profaizer, 57 anni, originario di Trento, residente ad Ardenno (Sondrio). L'escursionista, ingegnere in un'azienda della zona, è scivolato sul terreno viscido e insidioso per la neve caduta, precipitando per 300 metri fino a finire in un canalone. Il tragico incidente, secondo gli accertamenti dei militari del Sagf-Soccorso alpino della Guardia di finanza di Sondrio, è avvenuto domenica pomeriggio a un'altezza di 2.570 metri, nel territorio del Comune di Berbenno di Valtellina. Per il recupero del corpo è intervenuto un elicottero di Elisondrio, insieme con i finanzieri e i carabinieri di Ardenno.