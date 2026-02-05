Bolzano, valanga con due morti sopra Solda

Una valanga si è verificata nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle 13:30, sopra Solda, in Alto Adige: il bilancio è di due morti. Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino, il distacco è avvenuto nella zona del rifugio Madriccio, non lontano dalle piste da sci, e avrebbe interessato un gruppo di sci-alpinisti. Una prima stima confermata dai soccorritori è di tre persone coinvolte, di cui due recuperate già morte: la terza è invece stata estratta ancora in vita. Sul posto anche gli elicotteri della Guardia di finanza e il Pelikan 2.