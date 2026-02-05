Proseguono i soccorsi

Bolzano, valanga con due morti sopra Solda

Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino, il distacco è avvenuto nel primo pomeriggio nella zona del rifugio Madriccio, non lontano dalle piste da sci

05 Feb 2026 - 16:16
© Ansa

Una valanga si è verificata nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle 13:30, sopra Solda, in Alto Adige: il bilancio è di due morti. Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino, il distacco è avvenuto nella zona del rifugio Madriccio, non lontano dalle piste da sci, e avrebbe interessato un gruppo di sci-alpinisti. Una prima stima confermata dai soccorritori è di tre persone coinvolte, di cui due recuperate già morte: la terza è invece stata estratta ancora in vita. Sul posto anche gli elicotteri della Guardia di finanza e il Pelikan 2.

Non si esclude la presenza di un'altra persona

 Proseguono i soccorsi perché, secondo alcune testimonianze, non può essere esclusa la presenza di un'altra persona sotto una seconda valanga, che è scesa nelle immediate vicinanze. Sul posto si trovano gli uomini del Cnsas di Tubre, Solda, Trafoi e Prato allo Stelvio, come anche quelli del Cnsas della Guardia di finanza. Il pericolo valanghe nella zona dell'Ortles è di grado tre su cinque (marcato), dopo le nevicate dei giorni scorsi, ma su alcuni pendii e in certe circostanze può anche salire a grado quattro (forte).

