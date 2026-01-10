Logo Tgcom24
Gran Sasso, imponente distacco di neve dal Corno Grande

La valanga si è verificata sul versante sopra la Valle Siciliana e Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo

10 Gen 2026 - 22:24
Slavina Gran Sasso © Facebook

Slavina Gran Sasso © Facebook

È un distacco di neve imponente quello verificatosi nel pomeriggio di sabato 10 gennaio sul Gran Sasso, al limite del bosco sottostante il Paretone del Corno Grande. 

La fotografia, postata sui social e diventata virale in poche ore, mostra l'enorme nuvola che accompagna la discesa della slavina verso il bosco sottostante, caduta in una zona disabitata e selvaggia. Dunque, fortunatamente, al momento non si registra il coinvolgimento di persone. 

