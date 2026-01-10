Gran Sasso, imponente distacco di neve dal Corno Grande

La valanga si è verificata sul versante sopra la Valle Siciliana e Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo
Slavina Gran Sasso © Facebook
È un distacco di neve imponente quello verificatosi nel pomeriggio di sabato 10 gennaio sul Gran Sasso, al limite del bosco sottostante il Paretone del Corno Grande.
La fotografia, postata sui social e diventata virale in poche ore, mostra l'enorme nuvola che accompagna la discesa della slavina verso il bosco sottostante, caduta in una zona disabitata e selvaggia. Dunque, fortunatamente, al momento non si registra il coinvolgimento di persone.