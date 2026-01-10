Logo Tgcom24
Accade a la Pointe de la Pierre

Valanga ad Aosta, morto uno scialpinista

Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano assieme alla guardia di finanza e ai vigili del fuoco

10 Gen 2026 - 15:13

Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre, sopra Aosta. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano assieme alla guardia di finanza e ai vigili del fuoco. Sul posto anche il medico del 118. La slavina si è staccata lungo un itinerario molto frequentato dagli scialpinisti, che si trova tra Pila e Ozein. Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Entreves.

