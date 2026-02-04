Valanga travolge un 33enne in Friuli, è gravissimo
L'uomo è un maestro di snowboard molto noto, ed è un profondo conoscitore della zona
Sarebbero gravissime le condizioni di un uomo di 33 anni travolto da una valanga in Friuli, più precisamente a Tarvisio, in provincia di Udine. Il 33enne è stato investito mentre si trovava in una zona boschiva tra il monte Prasnig e il monte Santo di Lussari, a circa 1.600 metri di quota.
Molto complicate le operazioni di soccorso messe in atto dal personale del soccorso alpino e dai soccorritori con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza. Il 33enne è stato estratto dalla neve e poi sottoposto a lunghe procedure di rianimazione per poi essere portato via terra fino a un punto dove lo attendeva una ambulanza. I sanitari lo hanno preso in carico e gli hanno applicato una apparecchiatura del tipo Lucas, una sorta di rianimatore portatile.
Subito dopo l'ambulanza è partita verso l' ospedale di Udine. Secondo quanto si apprende il 3enne è un maestro di snowboard molto noto, ed è un profondo conoscitore della zona. L'elicottero sanitario non ha potuto raggiungere l'area dove è stato estratto a causa del meteo avverso