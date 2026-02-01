Due valanghe in Friuli: persone sepolte e ferite

Due valanghe si sono staccate sulle montagne tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Più precisamente, sono state interessate le zone di Sella Nevea e di Casera Razzo. In entrambi i casi ci sarebbero delle persone che sono rimaste sepolte nella neve e che sono rimaste ferite. La Sores - Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria - ha attivato i due elicotteri dell'elisoccorso regionale, l'elicottero della Protezione Civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco che stanno effettuando le operazioni di recupero delle eventuali persone coinvolte, nonostante le difficili condizioni ambientali dovute ai notevoli accumuli nevosi e il rischio di nuovi distacchi. Secondo il bollettino valanghe diffuso dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, il livello di pericolo valanghe è salito per le montagne della regione e, attualmente, si attesta al grado tre marcato sopra i 1.400 metri.