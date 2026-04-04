A conclusione delle verifiche, la Provincia di Campobasso ha deciso per la riapertura del ponte sul Trigno situato sulla Provinciale 55, non lontano da quello crollato due giorni fa. La nuova ordinanza permette il ripristino dei collegamenti viari diretti tra Molise e Abruzzo, tra Montenero di Bisaccia e San Salvo. Il transito veicolare è ripreso immediatamente e non si registrano problematiche.