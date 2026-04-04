© Comune di Montenero di Bisaccia
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E' la seconda struttura che collega Montenero di Bisaccia con l'Abruzzo e si trova a poche centinaia di metri da quella crollata
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A conclusione delle verifiche, la Provincia di Campobasso ha deciso per la riapertura del ponte sul Trigno situato sulla Provinciale 55, non lontano da quello crollato due giorni fa. La nuova ordinanza permette il ripristino dei collegamenti viari diretti tra Molise e Abruzzo, tra Montenero di Bisaccia e San Salvo. Il transito veicolare è ripreso immediatamente e non si registrano problematiche.
Il ponte sulla Provinciale si trova a qualche centinaio di metri di distanza dal viadotto crollato sul Trigno, situato sulla statale 16 'Adriatica' dove proseguono le ricerche dell'auto caduta nel fiume al momento del crollo e dell'uomo, Domenico Racanati, che era a bordo.