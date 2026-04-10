Bari, si finge malato e va al concerto di Vasco: operaio licenziato | Il giudice respinge il ricorso: "Leso il vincolo fiduciario"

"Sto male, ho una forte dissenteria e non posso venire a lavorare oggi e domani". Così un operaio 52enne di Bisceglie (provincia di Barletta-Andria-Trani) aveva giustificato la sua assenza dal lavoro il 26 giugno 2024. Un messaggio su WhatsApp e poi una mail formale al responsabile. Il giorno successivo, anche un certificato medico. In realtà, secondo quanto emerso, l'uomo aveva altri programmi. Con alcuni amici sarebbe salito su un autobus diretto a Bari per assistere al concerto di Vasco Rossi allo stadio San Nicola.