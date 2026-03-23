Faenza, licenziato per aver inoltrato un video erotico a una collega: il tribunale boccia il ricorso

Per il giudice, se l'uomo avesse davvero avuto bisogno di una mano con il download, si sarebbe rivolto agli addetti ai lavori, non a una collega estranea all'area informatica e, in più, conosciuta da poco: l'uomo "avrebbe potuto e anzi dovuto fare una richiesta del genere all’ufficio informatico semmai, se davvero fosse stato in buona fede e non riusciva ad aprire il file e non a una collega dell'ufficio marketing con la quale non aveva mai interagito prima", ha stabilito il tribunale di Ravenna, per il quale sarebbe stato così violato il codice etico dell'azienda.



