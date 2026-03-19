L'aumento di stipendio c'è ma non si vede: anche se le retribuzioni crescono, il gap con l'inflazione resta ampio

Non tutte le categorie si sono mosse alla stessa velocità. Il gruppo che ha guadagnato di più nell'ultimo anno è quello degli impiegati: +3,8% di Ral nel 2025, per una crescita complessiva del 13,1% dal 2015, il dato più alto tra tutte le qualifiche professionali. Merito, in buona parte, dell'onda lunga dei rinnovi contrattuali dei Ccnl degli ultimi anni, che ha spinto verso l'alto soprattutto le fasce di reddito più basse. I dirigenti, al contrario, hanno visto la componente fissa dello stipendio sostanzialmente ferma rispetto all'anno precedente. Il movimento è avvenuto altrove: nella parte variabile della retribuzione, che è cresciuta sia in valore assoluto sia nel numero di manager che la percepisce. Un segnale di come le aziende stiano ridistribuendo i pacchetti retributivi verso l'alto, puntando su bonus e incentivi piuttosto che su aumenti di base.