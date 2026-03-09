Vuoi guadagnare 6mila euro al mese? L'Europa cerca 1.490 funzionari | I consigli per passare le selezioni

Per prepararsi alle prove, l'Epso mette a disposizione sul proprio sito simulatori ufficiali per i test di ragionamento. Vale la pena esercitarsi con anticipo, perché questi test hanno tempi stretti e richiedono allenamento. Per la prova scritta, è utile seguire l'attualità europea e abituarsi ad argomentare in modo sintetico e strutturato. Chi ha già vissuto un'esperienza nelle istituzioni come uno stage al Parlamento europeo o un traineeship alla Commissione, conosce già il lessico e le dinamiche interne, e parte con un vantaggio concreto.