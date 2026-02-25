Boom di banconote da 50 euro false: come riconoscerle e cosa fare

Cosa accomuna tutti questi casi? Il fatto che i tagli sequestrati fossero prevalentemente da 20 e 50 euro: non solo più facili da spendere, ma anche (e soprattutto) da replicare. Stando ai dati pubblicati dalla Banca centrale europea, a livello globale le banconote euro contraffatte e ritirate dalla circolazione nel 2024 sono state 554mila (oltre il 75 per cento erano da 20 e 50 euro), di cui 121mila in Italia (i tagli da 20 e 50 rappresentavano quasi il 90 per cento dei casi). Ricordiamo che falsificare oppure spendere soldi falsi consapevolmente è reato in Italia (articoli 453 e 455 del codice penale) punito con multe elevate e reclusione. Ecco come riconoscere una banconota contraffatta e cosa fare se ce ne capita una fra le mani.