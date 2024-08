Napoli, scoperta una stamperia di banconote false

Tagli da 20, 50 e 100 euro fabbricati grazie a macchinari ad altissima definizione che creavano banconote altamente simili alle originali. In un garage del quartiere Barra, a Napoli, si nascondeva una enorme stamperia di banconote false. I militari hanno fatto irruzione nel locale e hanno arrestato un uomo. Gli investigatori hanno sequestrato le banconote false per un valore complessivo di circa 2 milioni e settecentomila. L'ipotesi è che la stamperia a partire dal 2021 abbia prodotto un valore di oltre 15 milioni di euro in banconote false.