Forlì, stampavano e vendevano sui social banconote false: due arresti

La guardia di finanza di Forlì ha stroncato un vasto giro criminale dedito alla produzione e vendita di banconote contraffatte, sia in Italia sia all'estero, attraverso le più diffuse applicazioni di messaggistica. Le indagini hanno portato alla perquisizione delle abitazioni, nelle province di Asti e Chieti, di due soggetti, successivamente arrestati in flagranza per produzione e spendita di banconote false. L'operazione ha portato a individuare due siti destinati alla produzione, stoccaggio e vendita di banconote e monete contraffatte nonché profili e canali di social network, utilizzati per la commercializzazione, anche in numerosi Paesi stranieri, di questi valori e di sostanze stupefacenti.