L'Isee medio in Italia è di 17.600 euro | Al Nord è il doppio rispetto al Sud: le grafiche interattive

Tra i 20mila e i 19mila euro si attestano Marche, Lombardia, Piemonte e Umbria. Tra i 19mila e i 18mila euro compaiono Lazio, Liguria e Abruzzo. Tra i 18mila e i 17mila euro ci sono Molise e Basilicata. Se la Sardegna si ferma a 16.500 euro e la Puglia a poco meno di 16mila euro, Campania, Sicilia e Calabria sono le Regioni fanalino di coda (così come accaduto nel 2024). La Campania segna un Isee medio di 13.744,15 euro, la Sicilia di 13.444,32 euro, la Calabria di 13.141,25 euro.