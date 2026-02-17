Inps lancia nuova piattaforma online per la famiglia: un unico accesso a bonus, congedi e sussidi

La casa negli Isee del 2025 per tipologia e valore catastale
Un unico spazio digitale per l'accesso a 40 servizi integrati per la famiglia e i genitori e a circa 300 servizi di altre pubbliche amministrazioni. Il nuovo portale Inps per la Genitorialità presentato alla presenza del presidente dell'istituto Gabriele Fava e la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, mira a trasformare l'accesso a bonus, congedi e sussidi un'esperienza priva di ostacoli burocratici. Oggi le misure per figli e genitorialità riguardano una platea di oltre 10 milioni di ragazzi e 6,5 milioni di nuclei familiari, ma sono molti di più quelli che ogni anno interagiscono con l'Inps. "Questa è una novità concreta per le famiglie - ha spiegato Fava -. Il futuro del Paese si costruisce con infrastrutture stabili, con servizi affidabili, con decisioni che riducono le distanze tra Stato e cittadini".
La Home Page del portale presenta i principali servizi Inps per la famiglia, evidenziando anche quelli già attivi. La piattaforma è organizzata in sette sezioni: servizi Inps personalizzati, Diventare genitori, Crescita bambina/bambino, Disabilità, Centri per la famiglia, Servizi di Prossimità (Vicino a te).
"Il governo Meloni - ha detto la ministra Eugenia Roccella - sta investendo tantissimo sulla famiglia, in termini di risorse, di servizi, di sostegno materiale e immateriale, ed è importante che le famiglie conoscano tutti gli strumenti a loro disposizione e possano accedervi facilmente. Avere luoghi fisici e virtuali attraverso i quali ricevere servizi e orientarsi è un elemento centrale di supporto che semplifica la vita ai genitori e aiuta anche a far percepire la vicinanza di uno Stato amico. È questa la visione che sta alla base del nuovo portale INPS per la Famiglia e la Genitorialità, iniziativa che sosteniamo con convinzione, e che sta alla base dell'azione del nostro Governo, come dimostra per esempio l'impegno che, come Ministero, abbiamo messo in campo per potenziare e strutturare i Centri per la Famiglia. Le famiglie e i figli sono il futuro, sostenerli non è una spesa ma il più importante degli investimenti".
Al portale si accede con Spid o CIE e l'esperienza di navigazione si articola in percorsi intuitivi, con interfacce grafiche chiare e contenuti multimediali. Il portale "non introduce nuove prestazioni - ha detto Fava -, non modifica la normativa, non è una misura finanziaria aggiuntiva, ma una scelta strutturale di semplificazione, ricondurre prestazioni oggi sparse in un unico accesso, in un solo clic".
Tra i servizi presenti nel Portale c'è Isee, Assegno Unico Universale, bonus nuovi nati, bonus asilo nido, nuovo bonus mamme, bonus sociali, congedi parentali (maternità e paternità), Indennità per congedi, Carta "Dedicata a te", Carta europea della disabilità, Reddito di libertà, ADI, Bonus donne, Lavoratori domestici, Libretto di famiglia, Centri per le famiglie, prestazioni per figli con disabilità.
La sezione dedicata ai Servizi di altri enti pubblici consente l'accesso diretto a informazioni, linee guida e servizi, sia nazionali che regionali, suddivisi in Servizi Amministrativi (Registrazione all'anagrafe, Richiesta del Codice fiscale, Documenti di identità per il minore); Salute e servizi sanitari per la famiglia (Scelta del pediatra, Vaccinazioni obbligatorie e gratuite, Calendario vaccinale, Consultori familiari); Supporto e orientamento per genitori (Servizi sociali territoriali, Servizi socio assistenziali per nuclei con fragilità, Caregiver familiari); crescita e cura della/del tua/o bambina/o (Scelta dell'asilo nido, Scelta della scuola dell'infanzia, Scelta della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado); strumenti utili (Anagrafe nazionale della popolazione residente, Agenzia delle Entrate, Agid).