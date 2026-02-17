Inps lancia nuova piattaforma online per la famiglia: un unico accesso a bonus, congedi e sussidi

"Il governo Meloni - ha detto la ministra Eugenia Roccella - sta investendo tantissimo sulla famiglia, in termini di risorse, di servizi, di sostegno materiale e immateriale, ed è importante che le famiglie conoscano tutti gli strumenti a loro disposizione e possano accedervi facilmente. Avere luoghi fisici e virtuali attraverso i quali ricevere servizi e orientarsi è un elemento centrale di supporto che semplifica la vita ai genitori e aiuta anche a far percepire la vicinanza di uno Stato amico. È questa la visione che sta alla base del nuovo portale INPS per la Famiglia e la Genitorialità, iniziativa che sosteniamo con convinzione, e che sta alla base dell'azione del nostro Governo, come dimostra per esempio l'impegno che, come Ministero, abbiamo messo in campo per potenziare e strutturare i Centri per la Famiglia. Le famiglie e i figli sono il futuro, sostenerli non è una spesa ma il più importante degli investimenti".