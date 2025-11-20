Bonus psicologo, boom di richieste ma fondi insufficienti

Sono state oltre 360mila le richieste arrivate per il Bonus psicologo, ma solo 6.300 cittadini hanno potuto beneficiarne a causa delle risorse limitate. A comunicarlo è l'associazione Pubblica, che sottolinea come la misura abbia dimostrato la sua efficacia ma continui a soffrire di un sottofinanziamento cronico. "Ogni euro investito ne restituisce undici di risparmio Inps in ore lavorative recuperate", evidenzia l'associazione in una nota, rilanciando la campagna "Diritto a stare bene" per chiedere un servizio pubblico nazionale di psicologia e un fondo permanente dedicato.