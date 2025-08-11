Bonus psicologo 2025, al via le domande: quali sono le scadenze e i requisiti

Il bonus consiste in 50 euro per seduta, fino a un massimo di 1.500 euro per beneficiario. Nello specifico, in caso di Isee inferiore a 15mila euro, il contributo è erogato fino al raggiungimento dell'importo massimo di 1.500 euro per ogni beneficiario. Se l'Isee è invece compreso tra 5mila e 30mila euro, il contributo è erogato fino al raggiungimento dell'importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario. Infine, se l'Isee è superiore a 30mila euro e non va oltre i 50mila euro, il bonus è erogato fino al raggiungimento dell'importo massimo di 500 euro per ogni beneficiario.