Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
fino al 14 novembre

Inps: le domande per il "bonus psicologo" dal 15 settembre

17 Ago 2025 - 00:33
© Istockphoto

© Istockphoto

L'Inps ha comunicato che a partire dal 15 settembre, e fino al 14 novembre 2025, sarà possibile presentare la domanda per il "Bonus psicologo". Per ottenere la prestazione sarà necessario essere in possesso di un attestato Isee in corso di validità, con un valore, al momento della presentazione della domanda, non superiore a 50mila euro. L'istanza potrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" e selezionando "Contributo sessioni psicoterapia domande 2025". 

inps
bonus psicologo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri