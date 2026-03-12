Concorso Ue, lo stipendio stellare fa gola agli italiani: su oltre 170mila candidati, quasi la metà viene dal nostro Paese

Il secondo elemento è la stabilità del posto di lavoro europeo, spiega la professoressa Pacelli, "che sarebbe a tempo indeterminato e pubblico, rispetto a prospettive di precarietà di lungo periodo in Italia anche per chi ha un elevato livello di scolarità. Il settore privato nel nostro paese fa largo uso di contratti non a tempo indeterminato, anche per chi ha già una significativa esperienza di lavoro; il settore pubblico assume pochissimo a tempo indeterminato e i salari pubblici sono bassi e crescono poco nel tempo". Non stupisce, quindi, che l'idea di uno stipendio di 6mila euro (lordi) al mese, per di più senza bisogno di aver fatto esperienze di lavoro - spesso non retribuite -, faccia gola ai neolaureati italiani. Gioca il suo ruolo, tra l'altro, anche il fascino del "posto fisso", da sempre ambizione di tanti italiani (e chiodo fisso delle nostre commedie). "Non parlerei di stereotipo, ma di ricerca di un tenore di vita e di stabilità di prospettive compatibili con la pianificazione della propria vita di adulti", aggiunge Pacelli.