Lavoro, come diventare creator professionista (senza Intelligenza artificiale)
I video realizzati con l'Ia o con template seguono gli stessi schemi visivi e replicano format riconoscibili. Il decalogo per chi, davvero, vuole cimentarsi in questo lavoro
© Istockphoto
Con l'Intelligenza artificiale e i template creare un video non è mai stato così semplice. E le aziende lo sanno bene, tanto che, secondo il report The Ai Ad Gap Widens di IAB, oltre l'80% delle organizzazioni utilizza strumenti di IA per la creazione di pubblicità e contenuti digitali, con una forte concentrazione - appunto - sui formati video. Questa "moda" ha però un effetto collaterale evidente: l'appiattimento dei linguaggi. I video sembrano somigliarsi tutti perché i creatori seguono gli stessi schemi visivi e replicano format riconoscibili.
Una parte crescente dei consumatori, specialmente tra Gen Z e Millennial, dichiara di riconoscere i contenuti generati artificialmente e di percepirli come meno credibili e meno coinvolgenti. In un flusso ininterrotto di immagini costruite, acquistano invece valore quei contenuti che restituiscono contesto, presenza e realtà. Perciò Snap Marketing, azienda specializzata nella produzione di short video e nella copertura di eventi, ha voluto stilare un decalogo per diventare un abile creatore di video autentici, empatici, professionali.
Dallo schema fisso al contenuto autentico
Se da un lato l'Intelligenza artificiale consente di aumentare la produzione di video, facilitando anche chi non è del mestiere, dall'altro lo spettatore si concentrerà sempre su clip vere, autentiche, capaci di mostrare luoghi, persone e situazioni non standardizzate. Questo aspetto, secondo Snap Marketing, favorirà sempre più la nascita di competenze e ruoli professionali orientati all'autenticità e alla produzione sul campo.
I 10 consigli per diventare un vero creatore di contenuti secondo Snap Marketing
1. Cura le basi tecniche: luce, audio e inquadratura - Una buona luce, un audio comprensibile e inquadrature chiare valgono più dell’attrezzatura. La qualità nasce dalla semplicità.
2. Punta sull'autenticità - Le persone riconoscono ciò che è vero. Mostrare situazioni reali, spontanee e credibili crea molta più connessione dei contenuti costruiti.
3. Cattura l'attenzione fin dai primi secondi - Il gancio iniziale è fondamentale: un dettaglio, un movimento o una frase forte possono cambiare la performance di un contenuto.
4. Mantieni un ritmo dinamico - Alterna campi diversi, micro-azioni e cambi di prospettiva. Nei video brevi ogni pochi secondi deve succedere qualcosa.
5. Monta in modo pulito e leggibile - Tagli netti, sottotitoli chiari e niente effetti superflui. L'obiettivo è trasmettere un messaggio in modo diretto, non complicarlo.
6. Racconta, non limitarti a riprendere - Anche pochi secondi possono avere una struttura narrativa. Un creator efficace costruisce un mini-racconto con un inizio, un'idea centrale e una chiusura.
7. Sii rapido - La velocità è una skill: saper pensare, girare e consegnare rapidamente rende un creator competitivo e affidabile.
8. Valuta il contenuto "da spettatore" - Esci dalla tua bolla e chiediti: "Se fossi un utente qualsiasi, guarderei questo video fino alla fine?". Questo mindset aiuta a creare contenuti efficaci, chiari e realmente ingaggianti.
9. Divertiti e porta energia positiva - Quando chi crea si diverte, si vede. L'energia passa nel contenuto e lo rende più naturale, fresco e coinvolgente.
10. Mostra un'attitudine empatica e professionale - Un creator lavora a stretto contatto con il cliente per ore: ascolto, calma, problem solving e rispetto delle consegne sono fondamentali quanto la tecnica. È questa combinazione che trasforma un creator in un professionista.