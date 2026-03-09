Lavoro, come diventare creator professionista (senza Intelligenza artificiale)

Con l'Intelligenza artificiale e i template creare un video non è mai stato così semplice. E le aziende lo sanno bene, tanto che, secondo il report The Ai Ad Gap Widens di IAB, oltre l'80% delle organizzazioni utilizza strumenti di IA per la creazione di pubblicità e contenuti digitali, con una forte concentrazione - appunto - sui formati video. Questa "moda" ha però un effetto collaterale evidente: l'appiattimento dei linguaggi. I video sembrano somigliarsi tutti perché i creatori seguono gli stessi schemi visivi e replicano format riconoscibili.