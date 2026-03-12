Salvi cuochi e meccanici, a rischio programmatori e altri "colletti bianchi": la mappa dei lavori insidiati dall’IA

La vera notizia drammatica, semmai, riguarda chi il lavoro lo sta cercando per la prima volta o quasi. Perché le aziende, con il modello produttivo che si sta andando a costruire, tenderanno sempre più a trattenere i senior e ad assumere meno "junior", delegando i compiti di base - generalmente svolti da chi ha minore anzianità di servizio - all'algoritmo.