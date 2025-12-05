Sextortion, l'estorsione sessuale che colpisce sempre più minori (e maschi): i consigli della Polizia Postale

La sensazione più comune tra chi subisce sextortion è la solitudine. Gli agenti lo vedono ogni giorno: molti ragazzi sono convinti di essere gli unici ad aver sbagliato, gli unici a essere stati ingannati. I numeri, però, dicono tutt’altro. E cioè che si tratta di un fenomeno ampio, che riguarda ragazzi e ragazze di ogni età. Riconoscerlo è fondamentale per spezzare il ricatto: parlarne con qualcuno di cui ci si fida riduce il potere del ricattatore e permette di chiedere aiuto senza vergogna.