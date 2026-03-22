L'Aquila, regala un gratta e vinci da 500mila euro alla fidanzata e lei scappa: l'uomo avrebbe presentato un esposto alla guardia di finanza

L'uomo, che ha acquistato il biglietto vincente l'8 marzo, lo avrebbe subito dato alla compagna e le avrebbe detto: "Oggi è la Festa della Donna, invece della mimosa ti regalo questo gratta e vinci". La donna si sarebbe poi resa conto di aver vinto e, successivamente, avrebbe depositato il biglietto in banca e poi sarebbe sparita. L'uomo, poco dopo la scoperta della vincita, avrebbe detto a un amico: "Ho il timore che la mia compagna voglia la vincita del gratta e vinci tutta per sé".