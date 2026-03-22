L'Aquila, regala un gratta e vinci da 500mila euro alla fidanzata e lei scappa: l'uomo avrebbe presentato un esposto alla guardia di finanza
La donna avrebbe depositato il biglietto in banca e poi avrebbe fatto perdere le sue tracce
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Ci sarebbe una svolta nel caso dell'uomo che, a Carsoli (L'Aquila), ha regalato un gratta e vinci da cinque euro alla fidanzata, la quale ha poi vinto 500mila euro e avrebbe fatto perdere le sue tracce. Il coinvolto avrebbe, infatti, presentato un esposto alla guardia di finanza, assistito da un legale. Lo riporta il Centro, il quale spiega che l'esposto "sarebbe finalizzato a chiarire i contorni della situazione".
Il caso
L'uomo, che ha acquistato il biglietto vincente l'8 marzo, lo avrebbe subito dato alla compagna e le avrebbe detto: "Oggi è la Festa della Donna, invece della mimosa ti regalo questo gratta e vinci". La donna si sarebbe poi resa conto di aver vinto e, successivamente, avrebbe depositato il biglietto in banca e poi sarebbe sparita. L'uomo, poco dopo la scoperta della vincita, avrebbe detto a un amico: "Ho il timore che la mia compagna voglia la vincita del gratta e vinci tutta per sé".