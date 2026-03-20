NELL'AQUILANO

Regala un "gratta e vinci" alla fidanzata: la donna vince 500mila euro e scappa

Scoppia la lite tra due fidanzati per il bottino non diviso. Il barista conferma che il biglietto è stato acquistato per lei

20 Mar 2026 - 17:21
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A Carsoli (L'Aquila) un uomo acquista un gratta e vinci da cinque euro e, insieme alla compagna, vince 500mila euro. Ma lei deposita il biglietto in banca, non rientra a casa non risponde più al telefono. Vuole tenere la vincita per sè, non è intenzionata a dividerla. Lui però non ci sta, dice che si rivolgerà ai carabinieri per rivendicare la proprietà del biglietto vincente.

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L'uomo ha comprato il gratta e vinci al centro commerciale di Carsoli, a una ricevitoria di un bar.  Avrebbe detto a un amico: "Ho il timore che la mia compagna vuole tutta per lei la vincita del Gratta e Vinci del biglietto acquistato l’otto marzo al Bar Renato". Dal bar confermano l'acquisto del biglietto fortunato da parte del fidanzato, che l'avrebbe dato subito alla compagna."Oggi è l’otto marzo, festa delle donne, invece della mimosa ti regalo questo Gratta e Vinci", le avrebbe detto. La donna si è resa conto di avere vinto ma era incredula, ha controllato e ha dato il biglietto anche al barista, perché controllasse anche lui: era proprio una vincita importante, come sembrava all’inizio.

Ma di chi è la vincita quando si regala un gratta e vinci che risulta essere molto fortunato come in questo caso? A quanto pare i due fidanzati stanno insieme da tempo e da non molto convivono anche. Il barista del locale della vincita sa chi sono i due vincitori (o forse il singolo vincitore) ma, per motivi di privacy, non rivela il loro nome. 

I numeri fortunati sono stati 13, 47, 29, 50. Ma fortunati per chi, ancora non si sa. 

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