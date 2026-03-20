Regala un "gratta e vinci" alla fidanzata: la donna vince 500mila euro e scappa

L'uomo ha comprato il gratta e vinci al centro commerciale di Carsoli, a una ricevitoria di un bar. Avrebbe detto a un amico: "Ho il timore che la mia compagna vuole tutta per lei la vincita del Gratta e Vinci del biglietto acquistato l’otto marzo al Bar Renato". Dal bar confermano l'acquisto del biglietto fortunato da parte del fidanzato, che l'avrebbe dato subito alla compagna."Oggi è l’otto marzo, festa delle donne, invece della mimosa ti regalo questo Gratta e Vinci", le avrebbe detto. La donna si è resa conto di avere vinto ma era incredula, ha controllato e ha dato il biglietto anche al barista, perché controllasse anche lui: era proprio una vincita importante, come sembrava all’inizio.