Pensionato vince due milioni col Gratta e vinci, il figlio gli fa causa: "Ora devi mantenermi"

La gioia dell'uomo per il colpo clamoroso si è però ben presto trasformata in un incubo giudiziario il cui esito al momento è incerto. La fonte del grattacapo è nientemeno che il figlio 40enne laureato e al momento disoccupato, residente a Faenza, con alle spalle diversi anni di convivenza con il padre. Saputo della fortunata vincita non ha perso tempo e gli ha subito chiesto un mantenimento mensile.