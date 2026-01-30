Pensionato vince due milioni col Gratta e vinci, il figlio gli fa causa: "Ora devi mantenermi"
Decisamente fuori dal comune quanto accaduto a Volpago del Montello. La vicenda rischia di finire in Tribunale
© Ansa
Una vincita milionaria che rischia di tramutarsi in un incubo. Succede a Volpago del Montello, in provincia di Treviso. Nei giorni scorsi il piccolo paese si è svegliato con una notizia clamorosa: la vincita di quasi due milioni di euro (un milione e 768mila per la precisione) al Gratta e vinci. Ad acquistare il tagliando fortunato, che garantisce al vincitore di incassare subito una parte della somma e di ricevere la restante sotto forma di vitalizio pari a 6mila euro al mese per 20 anni, è stato un pensionato 68enne del posto.
Vince due milioni, il figlio chiede il mantenimento
La gioia dell'uomo per il colpo clamoroso si è però ben presto trasformata in un incubo giudiziario il cui esito al momento è incerto. La fonte del grattacapo è nientemeno che il figlio 40enne laureato e al momento disoccupato, residente a Faenza, con alle spalle diversi anni di convivenza con il padre. Saputo della fortunata vincita non ha perso tempo e gli ha subito chiesto un mantenimento mensile.
In base a quanto emerso il rapporto tra i due sarebbe tutt'altro che idilliaco e la situazione si sarebbe fatta ancora più tesa nei giorni scorsi quando il pensionato, comunicando al figlio della vincita, avrebbe anche detto di non volergli "allungare" nemmeno un euro. Il 40enne, che negli ultimi anni non è mai riuscito a trovare un lavoro stabile, ha così deciso di rivolgersi a una associazione di Bologna per capire se ci fossero i presupposti per ottenere un mantenimento da parte del padre.
La vicenda potrebbe finire in tribunale
Ebbene sembrerebbe di sì, anche se l'ultima parola spetterà al giudice qualora il caso finisca in tribunale. Quel che è certo al momento è che il 40enne ha dato mandato ai suoi legali di agire in giudizio contro il padre: la richiesta è di circa 1800 euro mensili di mantenimento proprio a fronte dell'elevata rendita che il padre potrebbe arrivare a percepire nei prossimi mesi. Gli avvocati puntano in un accordo transattivo per evitare la trafila giudiziaria.