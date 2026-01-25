Lotto e Superenalotto, cambiano le regole: tetto di mille euro a giocata e chiusure più rigide

Il provvedimento vuole aumentare trasparenza e sicurezza. Da una recente audizione della sottosegretaria all'Economia, Lucia Albano, in commissione Finanze della Camera, è emerso come tra il 2020 e il 2024 la guardia di finanza abbia riscontrato oltre 5mila violazioni nel comparto giochi e scommesse per un totale di basi imponibile evase di circa due miliardi di euro, pari a un mancato flusso erariale di quasi 184 milioni di euro. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha intanto aggiornato la blacklist dei siti non autorizzati alla raccolta di gioco e nel 2026, cioè da meno di un mese, ha già disposto l'oscuramento di altri 172 nuovi siti Internet. Il totale dei siti oscurati ha sfiorato quota 12mila.