Lotteria Italia, come riscuotere il premio

I possessori dei biglietti vincenti della Lotteria Italia hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione dell'elenco ufficiale nel bollettino dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per incassare il premio. Ecco come fare.
Come si legge sul sito "Lotteria Italia", "entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell'estrazione della Lotteria Italia 2025, termine ultimo per il reclamo dei premi, il giocatore in possesso di un biglietto vincente in formato cartaceo può presentarlo, integro ed in originale, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. o farlo pervenire (a proprio rischio) al medesimo Ufficio Premi, che si trova in viale del Campo Boario, 56/D a Roma (CAP 00154). In alternativa, i biglietti vincenti possono essere presentati presso uno degli sportelli dell'istituto di credito Intesa Sanpaolo. In questo caso, la banca ritira il tagliando e lo inoltra all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Al vincitore sarà richiesta la seguente documentazione: documento d'identità; codice fiscale; codice Iban del conto sul quale accreditare la vincita (nel caso di accredito su c/c bancario o postale). Il vincitore dovrà scegliere la modalità di pagamento tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all'importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale".
Il sito "Lotteria Italia" spiega poi come riscuotere il premio se il biglietto vincente è stato acquistato online: "la richiesta di riscossione vincite di Lotteria Italia può essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco attraverso cui è stato acquistato il biglietto; il giocatore può recarsi presso l'Ufficio Premi o presso uno sportello dell'istituto di credito Intesa Sanpaolo, il quale provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta e ad inviare la richiesta all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Al giocatore saranno richiesti: stampa del promemoria di gioco (recuperabile dalla sezione 'Movimenti e giocate' del proprio profilo di conto gioco e dalla sezione 'I miei biglietti' della vetrina di gioco); documento di identità; codice fiscale; codice Iban (anch'esso deve essere intestato al titolare del conto gioco), oltre alla modalità di pagamento preferita (assegno circolare da eseguire presso tutti gli sportelli della Banca Tesoriera, accredito su c/c bancario o accredito su c/c postale).