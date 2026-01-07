Lotteria Italia, come riscuotere il premio

Il sito "Lotteria Italia" spiega poi come riscuotere il premio se il biglietto vincente è stato acquistato online: "la richiesta di riscossione vincite di Lotteria Italia può essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco attraverso cui è stato acquistato il biglietto; il giocatore può recarsi presso l'Ufficio Premi o presso uno sportello dell'istituto di credito Intesa Sanpaolo, il quale provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta e ad inviare la richiesta all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Al giocatore saranno richiesti: stampa del promemoria di gioco (recuperabile dalla sezione 'Movimenti e giocate' del proprio profilo di conto gioco e dalla sezione 'I miei biglietti' della vetrina di gioco); documento di identità; codice fiscale; codice Iban (anch'esso deve essere intestato al titolare del conto gioco), oltre alla modalità di pagamento preferita (assegno circolare da eseguire presso tutti gli sportelli della Banca Tesoriera, accredito su c/c bancario o accredito su c/c postale).