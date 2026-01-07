Lotteria Italia: a Roma i 5 milioni del primo premio

Capitale più ricca: il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro se lo aggiudica il biglietto T270462 venduto a Roma. E nei pressi della città anche il secondo premio, da 2 milioni e mezzo: il biglietto è stato venduto a Ciampino, in provincia di Roma, Si tratta del tagliando E334755. Il terzo premio, che vale 2 milioni, va invece in provincia di Reggio Emilia, a Quattro Castella, dove è stato venduto il biglietto L4302343