L'ESTRAZIONE DELLA BEFANA

Lotteria Italia: a Roma i 5 milioni del primo premio

Nei pressi della Capitale, a Ciampino, anche il secondo premio da 2 milioni e mezzo

07 Gen 2026 - 00:42
© Ansa

© Ansa

Capitale più ricca: il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro se lo aggiudica il biglietto T270462 venduto a Roma. E nei pressi della città anche il secondo premio, da 2 milioni e mezzo: il biglietto è stato venduto a Ciampino, in provincia di Roma,  Si tratta del tagliando E334755. Il terzo premio, che vale 2 milioni, va invece in provincia di Reggio Emilia, a Quattro Castella, dove è stato venduto il biglietto  L4302343