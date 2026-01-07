Logo Tgcom24
è "caccia" al vincitore

Lotteria Italia, Jerzu: il paese sardo di quasi 3mila abitanti baciato dalla fortuna

Nel borgo dell'Ogliastra è stato venduto il quarto premio da 1,5 milioni di euro

07 Gen 2026 - 10:05
© Facebook - Comune di Jerzu

© Facebook - Comune di Jerzu

Il quarto premio da 1,5 milioni di euro della Lotteria Italia è stato vendutoJerzu, paese dell'Ogliastra di quasi 3mila abitanti. Scopriamo questo borgo baciato dalla fortuna.

Dai Tacchi al cannonau

 Come si legge sul sito "Sardegna Turismo", Jerzu "sorge a 450 metri d'altitudine nella vallata del rio Pardu, incorniciato da altopiani calcarei dalle forme singolari, i Tacchi di Porcu 'e Ludu e di Troiscu". "Il paesaggio è dominato da aspre colline con oliveti, coltivazioni cerealicole e, soprattutto vigneti, che si distendono a perdita d'occhio, specie nelle valli del Pardu e del rio Quirra e nella piana di Pelau. Annualmente vengono prodotti centomila quintali d'uva, da cui deriva il cannonau rosso che fa di Jerzu la 'città del vino'", si legge ancora.

È "caccia" al vincitore"

 Come riporta L'Unione Sarda, la notizia del premio ha suscitato la curiosità di tutta l'Ogliastra tanto che la "caccia" al fortunato è già iniziata.

Per la Sardegna prima vincita milionaria nell'era dell'euro

 Per la Sardegna si tratta della prima vincita milionaria nell'era dell'euro. Oltre al premio vinto a Jerzu sono stati staccati anche altri biglietti fortunati ciascuno da 20mila euro: due a Cagliari, uno a Villacidro e uno a La Maddalena.

