Lotteria Italia, Jerzu: il paese sardo di quasi 3mila abitanti baciato dalla fortuna

Come si legge sul sito "Sardegna Turismo", Jerzu "sorge a 450 metri d'altitudine nella vallata del rio Pardu, incorniciato da altopiani calcarei dalle forme singolari, i Tacchi di Porcu 'e Ludu e di Troiscu". "Il paesaggio è dominato da aspre colline con oliveti, coltivazioni cerealicole e, soprattutto vigneti, che si distendono a perdita d'occhio, specie nelle valli del Pardu e del rio Quirra e nella piana di Pelau. Annualmente vengono prodotti centomila quintali d'uva, da cui deriva il cannonau rosso che fa di Jerzu la 'città del vino'", si legge ancora.