Lotteria Italia, Jerzu: il paese sardo di quasi 3mila abitanti baciato dalla fortuna

Nel borgo dell'Ogliastra è stato venduto il quarto premio da 1,5 milioni di euro
© Facebook - Comune di Jerzu
Il quarto premio da 1,5 milioni di euro della Lotteria Italia è stato venduto a Jerzu, paese dell'Ogliastra di quasi 3mila abitanti. Scopriamo questo borgo baciato dalla fortuna.
Come si legge sul sito "Sardegna Turismo", Jerzu "sorge a 450 metri d'altitudine nella vallata del rio Pardu, incorniciato da altopiani calcarei dalle forme singolari, i Tacchi di Porcu 'e Ludu e di Troiscu". "Il paesaggio è dominato da aspre colline con oliveti, coltivazioni cerealicole e, soprattutto vigneti, che si distendono a perdita d'occhio, specie nelle valli del Pardu e del rio Quirra e nella piana di Pelau. Annualmente vengono prodotti centomila quintali d'uva, da cui deriva il cannonau rosso che fa di Jerzu la 'città del vino'", si legge ancora.
Come riporta L'Unione Sarda, la notizia del premio ha suscitato la curiosità di tutta l'Ogliastra tanto che la "caccia" al fortunato è già iniziata.
Per la Sardegna si tratta della prima vincita milionaria nell'era dell'euro. Oltre al premio vinto a Jerzu sono stati staccati anche altri biglietti fortunati ciascuno da 20mila euro: due a Cagliari, uno a Villacidro e uno a La Maddalena.