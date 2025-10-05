Udine, centra 500mila euro al Gratta e vinci e sviene

Un giovane campano ha accusato un malore dopo aver verificato di aver ottenuto il premio
© Ansa
Ha acquistato tre Gratta e vinci da 5 euro e, quando ha scoperto di averne vinto 500mila, si è sentito male. E' accaduto nei giorni scorsi in una ricevitoria di Pradamano, in provincia di Udine, ma la notizia, come riporta il quotidiano Messaggero Veneto, si è diffusa ora. Protagonista della vicenda è un giovane arrivato poche settimane fa in Friuli dalla Campania, per un lavoro.
Il giovane ha acquistato i tre tagliandi, ha "grattato" e vinto la considerevole cifra. Quando ha realizzato di dover incassare il premio, ha perso i sensi ed è stato necessario soccorrerlo. A raccontare l'episodio a Il Messaggero Veneto è stato il titolare del locale. "Da qualche settimana avevamo conosciuto questo ragazzo che veniva ogni sera dopo il lavoro - riporta il quotidiano friulano. - Giovedì, per la prima volta, su suggerimento di un amico, ha comprato tre biglietti da 5 euro ed è andato a sedersi ai tavoli fuori con i colleghi. Poco dopo è rientrato per sincerarsi del fatto che quello che aveva tra le mani era davvero un biglietto vincente. Dopo una veloce e attenta verifica gli abbiamo confermato che sì, aveva appena vinto 500 mila euro".
"A quel punto - ha proseguito il titolare - il ragazzo mi ha detto che si stava sentendo male e ha chiesto dell'acqua. Poi si è accasciato sul pavimento e ha perso i sensi. L'abbiamo soccorso e per fortuna subito si è ripreso ed è stato meglio. Un suo famigliare l'ha portato a casa. Da quel che sappiamo poi ha fatto rientro nella sua città in Campania ma non l'abbiamo più visto". I titolari del locale hanno comunque festeggiato la vincita.
Commenti (0)