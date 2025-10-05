Udine, centra 500mila euro al Gratta e vinci e sviene

Il giovane ha acquistato i tre tagliandi, ha "grattato" e vinto la considerevole cifra. Quando ha realizzato di dover incassare il premio, ha perso i sensi ed è stato necessario soccorrerlo. A raccontare l'episodio a Il Messaggero Veneto è stato il titolare del locale. "Da qualche settimana avevamo conosciuto questo ragazzo che veniva ogni sera dopo il lavoro - riporta il quotidiano friulano. - Giovedì, per la prima volta, su suggerimento di un amico, ha comprato tre biglietti da 5 euro ed è andato a sedersi ai tavoli fuori con i colleghi. Poco dopo è rientrato per sincerarsi del fatto che quello che aveva tra le mani era davvero un biglietto vincente. Dopo una veloce e attenta verifica gli abbiamo confermato che sì, aveva appena vinto 500 mila euro".