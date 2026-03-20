Lugano, premono per errore il tasto d'emergenza: scoperta un'orgia nel bagno turco comunale

Il fatto sarebbe accaduto in un pomeriggio di metà gennaio. "Sono atti gravi, che non si compiono in luogo pubblico, accessibile anche ad altre persone. Abbiamo fatto gli accertamenti e poi, sulla base delle risultanze, è stato valutato il da farsi", ha dichiarato Roberto Badaracco, vicesindaco di Lugano. È stata adottata l'opzione "per noi più diretta: la diffida. In questo modo vietiamo l'accesso alle strutture balneari comunali alle persone identificate a tempo indeterminato. Abbiamo eliminato il pericolo alla base", ha aggiunto.