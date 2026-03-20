Lugano, premono per errore il tasto d'emergenza: scoperta un'orgia nel bagno turco comunale
Si tratterebbe di un gruppo di cinque persone
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A Lugano, un gruppo di "cinque persone" sarebbe stato sorpreso a compiere "atti osceni" nel bagno turco comunale. Lo riporta il sito Tio, che cita alcune testimonianze raccolte. A cogliere in flagrante i coinvolti sarebbe stato il bagnino, dopo che, per sbaglio, il gruppo avrebbe premuto il pulsante di richiesta soccorso (all'interno del bagno turco non emetterebbe alcun suono, ma intanto trasmette l'allarme al personale). I responsabili - definiti "insospettabili" da un testimone - sarebbero stati fatti uscire e poi identificati dalla polizia che, nel mentre, è intervenuta sul posto.
Il fatto sarebbe accaduto in un pomeriggio di metà gennaio. "Sono atti gravi, che non si compiono in luogo pubblico, accessibile anche ad altre persone. Abbiamo fatto gli accertamenti e poi, sulla base delle risultanze, è stato valutato il da farsi", ha dichiarato Roberto Badaracco, vicesindaco di Lugano. È stata adottata l'opzione "per noi più diretta: la diffida. In questo modo vietiamo l'accesso alle strutture balneari comunali alle persone identificate a tempo indeterminato. Abbiamo eliminato il pericolo alla base", ha aggiunto.
La Polizia Città di Lugano, oltre a confermare l'intervento, ha precisato, riporta Tio, "che sul posto non erano presenti minorenni e che, allo stato attuale, non risulta alcuna denuncia di parte. Dunque, non vi sono i presupposti per procedere sotto il profilo penale".