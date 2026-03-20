Roma, filmava le clienti della palestra sotto la doccia: denunciato

Mentre si cambiavano e quando facevano la doccia, ogni loro movimento era ripreso con una telecamera nascosta. Ben 144 donne, molte delle quali minorenni, sono state filmate da una microcamera piazzata nello spogliatoio di una palestra nel quartiere Appio a Roma. A nascondere il dispositivo è stato il gestore del rinomato centro fitness, un 60enne, che ora è accusato di interferenze illecite nella vita privata e revenge porn per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.