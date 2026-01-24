Roma, radiologo filma le pazienti minorenni: sospeso per molestie

Avrebbe filmato le pazienti minorenni che faceva spogliare durante le sue visite. E le avrebbe anche palpeggiate. A Roma un radiologo di 31 anni è stato sospeso dall'Ordine di medici e dall'esercizio della professione. Ed è stato denunciato per revenge porn e violenza sessuale. Gli abusi sarebbero stati commessi tra Roma nord e il litorale tra il 2023 e il 2024.