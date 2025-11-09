Prato, seduce sui social un uomo sconosciuto e manda gli screen alla sua fidanzata: condannata

Avrebbe "sedotto" via Instagram, secondo le accuse, un uomo sconosciuto di 30 anni, adescandolo con un profilo falso. Dopo aver scambiato messaggi erotici, ha mandato il materiale "compromettente" alla fidanzata del giovane, alle loro famiglie, agli amici e ai colleghi. Avrebbe anche pedinato l'uomo con la sua compagna in più occasioni, così da accumulare materiale fotografico che provasse la sua infedeltà. Una donna di 55 anni è stata condannata in primo grado dal tribunale di Prato per revenge porn, diffamazione, stalking e sostituzione di persona, per un totale di 2 anni e 4 mesi. Per gli ultimi due reati è stato condannato anche il figlio della 55enne, accusato di aver aiutato la madre nel suo "progetto".