Varese, picchiata dall'ex chiama la polizia e lo fa arrestare | L'audio: "Ci siamo noi, stai tranquilla"

L'amico ha raccontato all'operatore della Centrale operativa che una sua amica era stata picchiata dall'ex compagno di 40 anni e che i due erano saliti a bordo di un pullman, di cui la ragazza non riusciva a riferire la direzione. L'operatore della sala radio è riuscito a trovare il numero di cellulare della giovane, che ha subito contattato. La ragazza, in forte stato di agitazione, ha confermato di essere appena stata picchiata dal suo ex compagno e di essere su un pullman, senza però riuscire a dire dove si trovava. Per individuare la posizione precisa, l'operatore della Centrale operativa le ha chiesto riferimenti di esercizi commerciali incrociati durante il tragitto ed è così riuscito a indirizzare sul luogo la volante, che in poco tempo è riuscita a individuare il mezzo e a bloccarlo.