Cronaca
Verona, aggredita dall'ex compagno: salvata dai passanti

23 Set 2025 - 01:12
© ansa

© ansa

Ha aggredito la sua ex in pieno giorno a poca distanza dall'Arena di Verona. La donna è stata salvata dall'intervento di alcuni passanti che, attirati dalle urla, hanno separato la coppia, chiamando la polizia. L'uomo, un 43enne veneziano, è stato arrestato ed è risultato destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati proprio dall'ex compagna. Dopo la convalida dell'arresto per stalking, il giudice ha disposto nei confronti dell'uomo l'utilizzo del braccialetto elettronico (a cui era già sottoposto) e la misura cautelare degli arresti domiciliari. 

