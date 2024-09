Spari in un locale nel Barese, uccisa una ragazza di 19 anni: "E' stato l'inferno"

"Io non ero in pista, ero nel mio ufficio - ha aggiunto l'imprenditore. - Questo gruppo è entrato e in pochissimo si è scatenato l'inferno. La sicurezza è intervenuta ma era tardi per la 19enne. Siamo vicino alla famiglia della giovane, anche noi siamo vittime di questi atti di violenza assurdi".



"Quanto è accaduto nella notte a Molfetta, con una maxirissa sfociata in una sparatoria, ci rattrista e ci preoccupa. Non si può morire a 20 anni e non si può morire così al di là delle motivazioni che sono a monte della vicenda. Tutte ingiustificabili. Tutte deprecabili". Lo scrive il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini. "Siamo vicini al dolore che ha colpito gli affetti della giovane. Confido - dice - nella prontezza e nella capacità investigativa degli inquirenti per la ricostruzione della dinamica degli avvenimenti e l'individuazione dei responsabili. Soprattutto abbiamo necessità di sapere perché proprio qui".