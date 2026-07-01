Tutela dei minori delle famiglie di mafia, ok all'unanimità alla Camera

"La pretesa della mafia che si ripete all'infinito si infrange, non è più di padre in figlio - ha detto la presidente della commissione Chiara Colosimo - Tengo a dire che questa non è la legge liberi di scegliere ma porta il nome di coloro i quali con lungimiranza e tante difficoltà hanno immaginato e provato questo progetto sulla propria pelle, senza le garanzie che oggi gli stiamo dando. Questa legge è di Vincenzo (nome di fantasia) che è considerato da tutti il più piccolo collaboratore di giustizia ma purtroppo è solo una vittima di nove anni" e "di Luce (altro nome di fantasia) che ha portato via i suoi figli" da un marito poi condannato al 41 bis. Unanime la soddisfazione per l'approvazione del testo.